В Челябинской области мужчина разгромил 30 памятников на кладбище

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл – РИА Новости. Полиция задержала молодого человека, который в нетрезвом состоянии повредил 30 памятников на кладбище под Челябинском, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
В дежурную часть отдела МВД России по Копейску 13 июля поступило сообщение от смотрителя кладбища о том, что в поселке Старокамышинский повреждены около 30 памятников.
"В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали местного жителя, 1992 года рождения. Мужчина пояснил, что после распития спиртных напитков пришел на местное кладбище и в хаотичном порядке начал ломать памятники. Чем обусловлены его действия, молодой человек пояснить не может", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУМВД РФ по Челябинской областиВ городе Копейске Челябинской области мужчина в нетрезвом состоянии разрушил около 30 надгробий
© Фото : ГУМВД РФ по Челябинской области
В городе Копейске Челябинской области мужчина в нетрезвом состоянии разрушил около 30 надгробий
По данному факту в ОМВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), уточняется в сообщении. Максимальная санкция данной части статьи – исправительные работы сроком до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, поясняет пресс-служба.
В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, добавляет полиция.