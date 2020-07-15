В Челябинской области мужчина разгромил 30 памятников на кладбище

"В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали местного жителя, 1992 года рождения. Мужчина пояснил, что после распития спиртных напитков пришел на местное кладбище и в хаотичном порядке начал ломать памятники. Чем обусловлены его действия, молодой человек пояснить не может", - говорится в сообщении.