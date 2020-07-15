https://ria.ru/20200715/1574369624.html
Пресс-конференция, посвященная ходу испытания вакцины от COVID-19
Врачи и добровольцы, которые испытывали вакцину против коронавирусной инфекции, выступают на пресс-конференции. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:28
2020-07-15T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Пресс-конференция по вакцине от коронавируса
LIVE: Пресс-конференция по вакцине от коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Пресс-конференция, посвященная ходу испытания вакцины от COVID-19
Врачи и добровольцы, которые испытывали вакцину против коронавирусной инфекции, выступают на пресс-конференции.
2020-07-15T10:28
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