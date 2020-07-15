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Пресс-конференция, посвященная ходу испытания вакцины от COVID-19
Врачи и добровольцы, которые испытывали вакцину против коронавирусной инфекции, выступают на пресс-конференции. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:31
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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LIVE: Пресс-конференция по вакцине от коронавируса
LIVE: Пресс-конференция по вакцине от коронавируса
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Пресс-конференция, посвященная ходу испытания вакцины от COVID-19
Врачи и добровольцы, которые испытывали вакцину против коронавирусной инфекции, выступают на пресс-конференции.
2020-07-15T10:28
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Пресс-конференция, посвященная ходу испытания вакцины от COVID-19

10:28 15.07.2020 (обновлено: 10:31 15.07.2020)
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Врачи и добровольцы, которые испытывали вакцину против коронавирусной инфекции, выступают на пресс-конференции.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Аналогичные исследования проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
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