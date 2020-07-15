В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 9,6 тысячи

ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области превысило 9,6 тысячи, выздоровели 8,2 тысячи человек, сообщает правительство региона.
За сутки в области подтверждено 115 случаев новой коронавирусной инфекции.
"Воронежская область, 09:47 (мск), среда, 15 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 9631. Выздоровели: 8234. Умерли: 83", - говорится в сообщении.
Третий день подряд в области не зафиксировано летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.