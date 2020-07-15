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Распространение нового коронавируса
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В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 9,6 тысячи
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области превысило 9,6 тысячи, выздоровели 8,2 тысячи человек, сообщает правительство... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
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РИА Новости
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353
60
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60
коронавирус в россии, воронежская область

В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 9,6 тысячи

10:11 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области превысило 9,6 тысячи, выздоровели 8,2 тысячи человек, сообщает правительство региона.
За сутки в области подтверждено 115 случаев новой коронавирусной инфекции.
"Воронежская область, 09:47 (мск), среда, 15 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 9631. Выздоровели: 8234. Умерли: 83", - говорится в сообщении.
Третий день подряд в области не зафиксировано летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВоронежская область
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