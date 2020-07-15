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https://ria.ru/20200715/1574369101.html
В Филатовской больнице лечатся более 390 пациентов с COVID-19
Более 957 пациентов, в том числе 394 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:10
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
гкб № 15 имени о.м. филатова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В Филатовской больнице лечатся более 390 пациентов с COVID-19

10:10 15.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице № 15 им. Филатова в Москве
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 957 пациентов, в том числе 394 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 15.07.20 Всего на лечении: 957. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 917, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 394, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 6. В ОРИТ: 126. На ИВЛ: 45", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 110 человек, поступили 108.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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