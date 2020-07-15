https://ria.ru/20200715/1574369101.html
В Филатовской больнице лечатся более 390 пациентов с COVID-19
Более 957 пациентов, в том числе 394 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:10
2020-07-15T10:10
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
гкб № 15 имени о.м. филатова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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https://ria.ru/20200715/1574365696.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652625_294:0:2929:1482_1400x0_80_0_0_f9316d229b81df83246187d114d9d339.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество