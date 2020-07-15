В Филатовской больнице лечатся более 390 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 15.07.20 Всего на лечении: 957. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 917, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 394, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 6. В ОРИТ: 126. На ИВЛ: 45", - написал он в Facebook.