В Армении число случаев COVID-19 превысило 33 тысячи

ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 515 и достигло 33 005, еще 11 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Во вторник власти республики сообщали о 32 490 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 581 летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 33 005 случаев коронавируса. Вылечились 21 348 пациентов. Скончались 592 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 876 пациентов, проведены 139 220 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.