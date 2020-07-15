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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574368940.html
В Армении число случаев COVID-19 превысило 33 тысячи
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 515 и достигло 33 005, еще 11 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, армения

В Армении число случаев COVID-19 превысило 33 тысячи

10:08 15.07.2020
581
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 515 и достигло 33 005, еще 11 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Во вторник власти республики сообщали о 32 490 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 581 летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 33 005 случаев коронавируса. Вылечились 21 348 пациентов. Скончались 592 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 876 пациентов, проведены 139 220 тестов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрмения
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