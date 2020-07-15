https://ria.ru/20200715/1574368914.html
В Омске владелицу сети аптек задержали за незаконную продажу препаратов
Полицейские и спецназ задержали в Омске владелицу сети городских аптек и фармацевтов, незаконно продававших сильнодействующие препараты под сленговыми... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:08
2020-07-15T10:08
ирина волк
омск
происшествия
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омск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ирина волк, омск, происшествия
ОМСК, 15 июл - РИА Новости.
Полицейские и спецназ задержали в Омске
владелицу сети городских аптек и фармацевтов, незаконно продававших сильнодействующие препараты под сленговыми названиями, известными только определённым покупателям, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
По данным МВД, полицейские вместе со спецназом "Гром" задержали в Омске четверых подозреваемых: 34-летнюю владелицу сети аптек и трех фармацевтов. Спецоперация проходила одновременно по нескольким адресам. В ходе обысков обнаружено более 54 тысяч единиц сильнодействующих веществ, отмечается в сообщении.
"Предварительно установлено, что фармацевты городской сети аптек продавали сильнодействующие вещества без предъявления покупателями рецепта. Сбыт происходил исключительно за наличный расчет, без кассового чека. Для конспирации противоправной деятельности злоумышленники пользовались сленговыми названиями препаратов, чтобы исключить их продажу посторонним покупателям", - сказала Волк.
По данным ведомства, когда товар поступал в аптеку, фармацевты избавлялись от упаковки, чтобы было невозможно идентифицировать проданный препарат. Подробности о лекарственном препарате ведомство не приводит.
Возбуждено шесть уголовных дел по ч. 3 ст. 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Двух подозреваемых заключили под стражу, остальных двух отпустили под подписку о невыезде.