Адвокат Ефремова ответил на слухи о планах его заменить

"Вы меня танком от него не уберете", — рассказал Пашаев, отметив, что артист "достаточно умный мужик" и понимает, что недоброжелатели активизировались, чтобы избавиться от адвоката.

По его словам, телеканалы "полоскают" его несколько дней в надежде, что Ефремов откажется от услуг Пашаева и "они его погубят". Как заявил юрист, у них не получится сделать этого. Также адвокат напомнил, что он забрал артиста домой одним днем. Такого в практике раньше не было, как отметил Пашаев — обычно после подобного преступления заключают под стражу.

"После этого вообще нормально отказываться?", — отметил адвокат.

Пашаев пояснил, что у них с Ефремовым очень доверительные и теплые отношения.

ДТП с участием актера

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в Москве на своем автомобиле пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон , за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Позднее он скончался в больнице. Согласно данным экспертизы, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков. Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов позднее выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова, а также пообещал помочь им. Семья погибшего отказалась принимать извинения актера и денежную компенсацию.

В начале этого месяца стало известно о завершении предварительного расследования дела. Адвокат актера заявил, что Ефремов не считает себя виновником аварии. Кроме того, он пообещал на суде "сенсацию" и намекал, что артист был в машине не один.