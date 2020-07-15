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Адвокат Ефремова ответил на слухи о планах его заменить
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе со "Стархит" ответил на появившиеся в Сети слухи о том, что актер планирует сменить защитника. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:28
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная палата адвокатов рф
александра захарова
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200714/1574316884.html
Фраза "после такого преступления" фактически признание адвокатом вины подзащитного. Если по сути Ефремову следует сменить адвоката, признать вину и без всяких условий возместить ущерб потерпевшей стороне. Отбыть срок и сотрудничая со следствием на предмет источников приобретения следов наркотиков по возможности смягчить себе наказание
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975816_0:54:1000:617_1400x0_80_0_0_dacd3e53f002e6a50c0ea55e167922b1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, александра захарова, москва, происшествия

Адвокат Ефремова ответил на слухи о планах его заменить

10:12 15.07.2020 (обновлено: 10:28 15.07.2020)
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© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев
Адвокат Эльман Пашаев
© АГН "Москва"
Адвокат Эльман Пашаев. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе со "Стархит" ответил на появившиеся в Сети слухи о том, что актер планирует сменить защитника.
"Вы меня танком от него не уберете", — рассказал Пашаев, отметив, что артист "достаточно умный мужик" и понимает, что недоброжелатели активизировались, чтобы избавиться от адвоката.
По его словам, телеканалы "полоскают" его несколько дней в надежде, что Ефремов откажется от услуг Пашаева и "они его погубят". Как заявил юрист, у них не получится сделать этого. Также адвокат напомнил, что он забрал артиста домой одним днем. Такого в практике раньше не было, как отметил Пашаев — обычно после подобного преступления заключают под стражу.
"После этого вообще нормально отказываться?", — отметил адвокат.
Пашаев пояснил, что у них с Ефремовым очень доверительные и теплые отношения.
Телеведущий Владимир Соловьев
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ДТП с участием актера

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в Москве на своем автомобиле пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он скончался в больнице. Согласно данным экспертизы, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков. Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов позднее выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова, а также пообещал помочь им. Семья погибшего отказалась принимать извинения актера и денежную компенсацию.
В начале этого месяца стало известно о завершении предварительного расследования дела. Адвокат актера заявил, что Ефремов не считает себя виновником аварии. Кроме того, он пообещал на суде "сенсацию" и намекал, что артист был в машине не один.
Федеральная палата адвокатов (ФПА) завела против адвоката Ефремова Эльмана Пашаева и адвоката семьи Захарова Александра Добровинского дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики. Им могут вынести предупреждения, а в крайнем случае им грозит лишение лицензии.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовФедеральная палата адвокатов РФАлександра ЗахароваМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Фраза "после такого преступления" фактически признание адвокатом вины подзащитного. Если по сути Ефремову следует сменить адвоката, признать вину и без всяких условий возместить ущерб потерпевшей стороне. Отбыть срок и сотрудничая со следствием на предмет источников приобретения следов наркотиков по возможности смягчить себе наказание
15 июля, 10:57
Ярослав Погодин
1500000
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