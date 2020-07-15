На Украине число случаев COVID-19 достигло 55 607

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в среду сообщил, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 61 ребенок и 41 медработник. "Всего за время пандемии на Украине коронавирус выявили у 3 967 детей и 7 540 медработников", - сказал Степанов.