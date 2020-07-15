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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574368572.html
На Украине число случаев COVID-19 достигло 55 607
Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 836, до 55 607, умерли еще 15 человек, сообщила в среду система мониторинга распространения РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 достигло 55 607

09:59 15.07.2020 (обновлено: 10:39 15.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 836, до 55 607, умерли еще 15 человек, сообщила в среду система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По состоянию на 15 июля в стране выявлены 55 607 случая COVID-19, из них 836 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 427 человек, из них 15 за последние сутки. Всего выздоровели 28 131 человек, в том числе 977 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в среду сообщил, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 61 ребенок и 41 медработник. "Всего за время пандемии на Украине коронавирус выявили у 3 967 детей и 7 540 медработников", - сказал Степанов.
Он также сообщил, что больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области – 171, Киеве – 147, Харьковской – 64 и Закарпатской областях – 57.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
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