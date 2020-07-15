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В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия за сутки со стороны силовиков

09:57 15.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели по республике огонь из минометов, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 180 единиц", - добавил представитель ведомства.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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