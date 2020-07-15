В Тамбовской области выявили более 40 новых случаев COVID-19

ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Более 40 новых пациентов с коронавирусом выявлены за сутки в Более 40 новых пациентов с коронавирусом выявлены за сутки в Тамбовской области , умерли два человека, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтвержден 41 новый случай COVID-19.

"Из них: 16 мужчин, 21 женщина, четверо детей (девочка 17 лет, мальчики 5, 6, 15 лет). Возраст взрослых от 25 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5361, из них 1905 без клинических проявлений.

Выздоровели 4186 пациентов, в том числе 1926 выписаны из стационара, 2260 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

"Умерли 30", - сообщает администрация. На 14 июля количество летальных случаев было 28.

На госпитализации на данный момент остаются 332 человека, из них диагноз "пневмония" у 217 человек.

На карантине на дому под медицинским наблюдением остаются 2267 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавирусной инфекции - 813.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более одного миллиона человек.