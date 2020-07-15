https://ria.ru/20200715/1574367937.html
В Тамбовской области выявили более 40 новых случаев COVID-19
Более 40 новых пациентов с коронавирусом выявлены за сутки в Тамбовской области, умерли два человека, сообщила администрация региона. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:43
2020-07-15T09:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости.
Более 40 новых пациентов с коронавирусом выявлены за сутки в Тамбовской области
, умерли два человека, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтвержден 41 новый случай COVID-19.
"Из них: 16 мужчин, 21 женщина, четверо детей (девочка 17 лет, мальчики 5, 6, 15 лет). Возраст взрослых от 25 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5361, из них 1905 без клинических проявлений.
Выздоровели 4186 пациентов, в том числе 1926 выписаны из стационара, 2260 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
"Умерли 30", - сообщает администрация. На 14 июля количество летальных случаев было 28.
На госпитализации на данный момент остаются 332 человека, из них диагноз "пневмония" у 217 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением остаются 2267 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавирусной инфекции - 813.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более одного миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф