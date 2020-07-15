Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574367937.html
В Тамбовской области выявили более 40 новых случаев COVID-19
Более 40 новых пациентов с коронавирусом выявлены за сутки в Тамбовской области, умерли два человека, сообщила администрация региона. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1400x0_80_0_0_a92f827eb214af2d8dc36dc0962aa51b.jpg
https://ria.ru/20200611/1572799478.html
https://ria.ru/20200714/1574310883.html
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1400x0_80_0_0_a92f827eb214af2d8dc36dc0962aa51b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:141:2543:2048_1400x0_80_0_0_61729e81aeefb6ad40b5a923b18cfaee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_25:0:2073:2048_1400x0_80_0_0_1523b609f8344cb277a49eeaa0394ce3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области выявили более 40 новых случаев COVID-19

09:43 15.07.2020
522
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Более 40 новых пациентов с коронавирусом выявлены за сутки в Тамбовской области, умерли два человека, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтвержден 41 новый случай COVID-19.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
11 июня, 12:40Распространение нового коронавируса
Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
"Из них: 16 мужчин, 21 женщина, четверо детей (девочка 17 лет, мальчики 5, 6, 15 лет). Возраст взрослых от 25 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5361, из них 1905 без клинических проявлений.
Выздоровели 4186 пациентов, в том числе 1926 выписаны из стационара, 2260 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
"Умерли 30", - сообщает администрация. На 14 июля количество летальных случаев было 28.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 08:26Распространение нового коронавируса
В Минздраве рассказали об иммунитете после вакцинации от коронавируса
На госпитализации на данный момент остаются 332 человека, из них диагноз "пневмония" у 217 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением остаются 2267 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавирусной инфекции - 813.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более одного миллиона человек.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Машина скорой медицинской помощи
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
В Петербурге при пожаре в жилом доме пострадал один человек
Машины скорой помощи
Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 5048
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине число случаев COVID-19 достигло 55 607
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся более 390 пациентов с COVID-19
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани подтвердил наступление второй волны COVID-19 в Иране
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 9,6 тысячи
Таблетки
В Омске владелицу сети аптек задержали за незаконную продажу препаратов
Приложение Tik Tok
Сеул оштрафует TikTok за незаконный сбор данных несовершеннолетних
Площадь Независимости в Киеве
На Украине продлят карантин из-за COVID-19
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде выявили новый случай коронавируса
Украинский военный
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия за сутки со стороны силовиков
Финская деревянная бревенчатая баня
Выяснилось, когда в Финляндии ждут российских туристов
Ленинградская АЭС-2
Эксперт объяснил важность будущего пуска нового блока Ленинградской АЭС-2
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев COVID-19 превысило 33 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
Лента новостейМолния