В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

"В регионе зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет – семь, 15-17 лет – один, 20-29 лет – семь, 30-39 лет – два, 40-49 лет – 12, 50-59 лет – 21, старше 60 – 42. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.

"Среди заболевших 32 контактных лица, 59 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 40, с признаками ОРВИ - 27, с бессимптомным течением - 25", - отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что общее количество заразившихся коронавирусом в области возросло до 7874 человек, из них 4463 выздоровели, в том числе 100 за последние сутки. В целом в регионе проведено 215 170 лабораторных исследований на COVID-19, из них 2085 за последние сутки.