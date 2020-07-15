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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Среди 92 новых выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области есть восемь детей, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 7874, РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, саратов, общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

09:40 15.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Среди 92 новых выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области есть восемь детей, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 7874, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет – семь, 15-17 лет – один, 20-29 лет – семь, 30-39 лет – два, 40-49 лет – 12, 50-59 лет – 21, старше 60 – 42. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что 31 новый случай зарегистрировали в Саратове, 16 - в Балаковском, 10 - в Энгельсском, пять - в Дергачевском, по три - в Балашовском, Краснокутском, Ртищевском, Советском и Татищевском, по два - в Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Ершовском и Новобурасском, по одному - еще в семи районах области.
"Среди заболевших 32 контактных лица, 59 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 40, с признаками ОРВИ - 27, с бессимптомным течением - 25", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее количество заразившихся коронавирусом в области возросло до 7874 человек, из них 4463 выздоровели, в том числе 100 за последние сутки. В целом в регионе проведено 215 170 лабораторных исследований на COVID-19, из них 2085 за последние сутки.
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