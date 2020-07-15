Роухани подтвердил наступление второй волны COVID-19 в Иране

ТЕГЕРАН, 15 июл – РИА Новости. Иран пройдет вторую волну коронавируса, заявил в среду президент страны Хасан Роухани , признав, что страна противодействует новой волне COVID-19.

Прежде власти Ирана, несмотря рост распространения коронавируса по всей стране после спада, говорили, что страна по-прежнему переживает первую волну COVID-19.

По его словам, первая волна коронавируса, начавшаяся с конца февраля и продлившаяся вплоть до середины апреля, затронула северные и центральные части провинции страны, в то время как вторая волна, в большей степени ударила по южным районам страны и границам страны.

"С середины июня, а именно с 14 июня, началась вторая волна, которая в большей степени пришлась на юг страны и приграничные провинции страны, в основном на западе. Вторая волна оказалась сильнее, чем первая", - сказал Роухани, чье выступление на заседании правительства было показано гостелевидением.

После окончания первой волны люди подумали, что Ирану удалось миновать коронавирус, сказал Роухани, выразив при этом надежду, что стране удастся пройти и эту волну коронавируса - в течение последующего месяца.

Сейчас в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавируса, выявлено более 262 тысячи случаев заражения COVID-19, из которых порядка 13,2 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели на данный момент уже более 225 тысяч человек.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.