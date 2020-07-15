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На Украине продлят карантин из-за COVID-19
Карантин на Украине, введенный из-за коронавируса, планируют продлить еще минимум на месяц, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:34
распространение нового коронавируса
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максим степанов
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коронавирус covid-19, максим степанов, воз, украина, в мире

На Украине продлят карантин из-за COVID-19

09:34 15.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Карантин на Украине, введенный из-за коронавируса, планируют продлить еще минимум на месяц, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Кабмин Украины рассмотрит вопрос о продлении карантинных ограничений в стране из-за коронавирусной инфекции на заседании 21 июля. Срок нынешних ограничений истекает 31 июля.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - цитирует Степанова агентство "РБК-Украина".

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Он сообщил, что Минздрав готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
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С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешили полноценную работу мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗУкраинаВ мире
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