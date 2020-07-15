Алтайский край наращивает экспорт продовольствия по нацпроекту

БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Алтайский край в январе-мае текущего года показал положительную динамику по экспорту продовольствия по нацпроекту "Экспорт продукции АПК", рост составил 7%, сообщает в среду краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармпромышленности и биотехнологиям.
"По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции агропромышленного комплекса из Алтайского края за январь-май 2020 года в стоимостном выражении составил 126,2 миллиона долларов США. По отношению к аналогичному периоду 2020 года отмечен рост на 7%", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что, в частности, значительно увеличился экспорт масложировой продукции (на 21,8%), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (на 28,1%), мясной и молочной продукции (на 4,92%), рыбы (на 10,3%) и прочей продукции агропромышленного комплекса (на 9,3%).
"Достигнутые результаты обеспечили выполнение целевого показателя регионального проекта "Экспорт продукции АПК" Алтайского края на 49,2%. Напомним, региональный проект является составной частью одноименного федерального проекта, который реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - отмечают власти.
Кроме того в регионе продолжают реализацию программы господдержки экспортеров и производителей продукции АПК, в их числе в рамках специального постановления правительства РФ, в рамках которого компенсируется часть затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции при ее отгрузках в страны ближнего и дальнего зарубежья.
За период действия этого постановления в 2017-2019 годах алтайским экспортерам было выплачено порядка 370 миллиона рублей.
"По состоянию на 10 июля 2020 года в целом по России одобрено 265 заявок от российских организаций на возмещение понесенных транспортных затрат на общую сумму 1,472 миллиарда рублей. Из общего числа данных заявок 75 подали организации, осуществляющие деятельность в нашем регионе. Одобренный размер субсидий для предприятий края составил 227,3 миллиона рублей, при этом объем поддержанного экспорта составляет 120,5 тысячи тонн на общую стоимость 3,510 миллиарда рублей", - сообщили в управлении.