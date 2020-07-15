Защита подозреваемых в мошенничестве на "Амурстали" обжаловала арест

ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Защита четырех подозреваемых по делу о мошенничестве на заводе "Амурсталь" (Комсомольск-на-Амуре), среди которых два предпринимателя и два бывших топ-менеджера завода, обжаловала решения суда об их аресте, сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда Хабаровска.
Ранее сообщалось, что бывших гендиректора завода "Амурсталь" Сергея Кузнецова и замдиректора по безопасности Дмитрия Козлова, которые являются действующими депутатами Хабаровской краевой думы, а также предпринимателей Евгения Аверьянова и Николая Шухова суд арестовал на 2 месяца за мошенничество. Дело было возбуждено после жалоб нового собственника завода Павла Бальского.
"Решения суда об аресте всех четверых подозреваемых на 2 месяца, или до 8 сентября, в настоящее время обжалуется защитой. В связи с этим вынесенное 10 июля решение суда об аресте не вступило в силу", - сказал представитель суда.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат долгое время находился в кризисе. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором. В феврале произошла смена собственника завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат экс-супруге арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала Ларисе Стародубовой.
После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор - Григорий Фрейдин. Стародубова обжаловала это решение в арбитражном суде, но суд ее сторону не принял.