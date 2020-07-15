В Новосибирской области выявили 103 новых случая COVID-19

НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Сто три случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 190 человек, скончались четверо, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 15 июля в регионе выявлено 7608 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+103 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5557 пациентов выписаны с выздоровлением (+190 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 152 человека.
"В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 21 пациент", - сообщает штаб.
Госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2159. В больницы районов области госпитализированы 802 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 257 593 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 432 жителя региона, 28 611 человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.