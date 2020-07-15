В Новосибирской области выявили 103 новых случая COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 15 июля в регионе выявлено 7608 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+103 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5557 пациентов выписаны с выздоровлением (+190 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 152 человека.