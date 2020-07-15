Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574366713.html
В Новосибирской области выявили 103 новых случая COVID-19
Сто три случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 190 человек, скончались четверо, сообщает в среду региональный... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1400x0_80_0_0_f41d6018836a4f60043614178eff4dc1.jpg
https://ria.ru/20200715/1574366084.html
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1400x0_80_0_0_f41d6018836a4f60043614178eff4dc1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:2037_1400x0_80_0_0_643afee276503afac11ae7578f5ac839.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_668:0:2716:2048_1400x0_80_0_0_ce6491b9aed378c4e43e6b9e12f759d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, новосибирская область

В Новосибирской области выявили 103 новых случая COVID-19

09:13 15.07.2020
226
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Сто три случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 190 человек, скончались четверо, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 15 июля в регионе выявлено 7608 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+103 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5557 пациентов выписаны с выздоровлением (+190 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 152 человека.
"В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 21 пациент", - сообщает штаб.
Госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2159. В больницы районов области госпитализированы 802 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
08:57Распространение нового коронавируса
В России провели более 23,7 миллиона тестов на коронавирус
Всего в Новосибирской области провели 257 593 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 432 жителя региона, 28 611 человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииНовосибирская область
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
Защита подозреваемых в мошенничестве на "Амурстали" обжаловала арест
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 23,7 миллиона тестов на коронавирус
Выездное голосование
На многодневных выборах сохранится голосование на придомовых территориях
Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса
В Индии выявили 29,4 тысячи новых случаев COVID-19
Больничная палата
В Москве еще 1844 пациента вылечились от COVID-19
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде выявили новый случай коронавируса
Сотрудник МЧС РФ проводит санитарную обработку в в Республике Дагестан
Дагестан перешел на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса
Приложение Tik Tok
Сеул оштрафует TikTok за незаконный сбор данных несовершеннолетних
Ленинградская АЭС-2
Эксперт объяснил важность будущего пуска нового блока Ленинградской АЭС-2
Финская деревянная бревенчатая баня
Выяснилось, когда в Финляндии ждут российских туристов
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Производитель "Авента-М" рассказал о тестировании аппаратов
Медик в машине скорой помощи
В Тамбовской области выявили более 40 новых случаев COVID-19
Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
В Петербурге произошел пожар в жилом доме
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани подтвердил наступление второй волны COVID-19 в Иране
Машина скорой медицинской помощи
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
Лента новостейМолния