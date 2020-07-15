В Москве еще 1844 пациента вылечились от COVID-19

"Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С", - напомнила заммэра.