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В Москве еще 1844 пациента вылечились от COVID-19
Ещё 1844 пациента вылечились от коронавируса после прохождения лечения, всего московские врачи вылечили более 167810 человек, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:19
анастасия ракова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве еще 1844 пациента вылечились от COVID-19

09:18 15.07.2020 (обновлено: 09:19 15.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ещё 1844 пациента вылечились от коронавируса после прохождения лечения, всего московские врачи вылечили более 167810 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1844 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 167810", - сообщила Ракова.
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Заммэра напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Кроме того, вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.
"Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С", - напомнила заммэра.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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