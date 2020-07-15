В Москве еще 1844 пациента вылечились от COVID-19

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ещё 1844 пациента вылечились от коронавируса после прохождения лечения, всего московские врачи вылечили более 167810 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1844 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 167810", - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Кроме того, вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.
"Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С", - напомнила заммэра.
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