На многодневных выборах сохранится голосование на придомовых территориях

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Формат голосования вне зданий избирательных комиссий - на придомовых территориях - сохранится при многодневных выборах, следует из поправок к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В документе отмечается, что по решению избирательной комиссии, организующей выборы, в течение нескольких дней может быть проведено голосование с использованием дополнительных возможностей, таких как голосование вне помещений - на придомовых и территориях общего пользования. Дополнительный доступ к голосованию организуют для групп избирателей, которые проживают или находятся в отдаленной и труднодоступной местности, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.