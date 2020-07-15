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На многодневных выборах сохранится голосование на придомовых территориях
Формат голосования вне зданий избирательных комиссий - на придомовых территориях - сохранится при многодневных выборах, следует из поправок к законопроекту с... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:08
2020-07-15T09:08
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дмитрий медведев, госдума рф, олег нилов, политика
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Формат голосования вне зданий избирательных комиссий - на придомовых территориях - сохранится при многодневных выборах, следует из поправок к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как сообщил ранее РИА Новости зампред комитета Госдумы
по контролю и регламенту Олег Нилов
, профильный комитет одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах всех уровней. Изменения, по его словам, были внесены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев
.
В документе отмечается, что по решению избирательной комиссии, организующей выборы, в течение нескольких дней может быть проведено голосование с использованием дополнительных возможностей, таких как голосование вне помещений - на придомовых и территориях общего пользования. Дополнительный доступ к голосованию организуют для групп избирателей, которые проживают или находятся в отдаленной и труднодоступной местности, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.