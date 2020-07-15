Выяснилось, когда в Финляндии ждут российских туристов

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Открытия финско-российской границы в августе ждать не стоит, с большой вероятностью это произойдет только ближе к концу года, рассказал РИА Новости руководитель исследовательского центра региона Южной Карелии ТАК Паси Нуркка.

"Очень тяжело сейчас что-то прогнозировать. Когда в марте стало расти число заболевших коронавирусом, и границу закрыли, мы думали о возобновлении поездок в августе, что сейчас кажется очень смелым. Я бы говорил о зиме", - сказал Нуркка.

В государственном бюро по привлечению туристов в Финляндию Visit Finland не смогли предположить сроки открытия границы для гостей из России. "Считаю, что все зависит от заболеваемости и развития ситуации в стране. Но мы рады российским туристам, когда бы они к нам ни приехали", - отметил руководитель бюро Пааво Вирккунен.

Министерства социального развития и здравоохранения Финляндии рекомендуют МВД развивать туризм со странами, где количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней не превышает восьми на 100 тысяч населения. По данным посольства Финляндии в России, на 10 июля этот показатель в РФ составлял 63 случая. Таким образом, ежедневный прирост заболевших должен составлять не более 826, в настоящее же время он превышает шесть тысяч.