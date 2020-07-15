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https://ria.ru/20200715/1574366454.html
Выяснилось, когда в Финляндии ждут российских туристов
Открытия финско-российской границы в августе ждать не стоит, с большой вероятностью это произойдет только ближе к концу года, рассказал РИА Новости руководитель РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:29
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
швеция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, швеция, финляндия

Выяснилось, когда в Финляндии ждут российских туристов

09:29 15.07.2020
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© Depositphotos / RyhorФинская деревянная бревенчатая баня
Финская деревянная бревенчатая баня
© Depositphotos / Ryhor
ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Открытия финско-российской границы в августе ждать не стоит, с большой вероятностью это произойдет только ближе к концу года, рассказал РИА Новости руководитель исследовательского центра региона Южной Карелии ТАК Паси Нуркка.
"Очень тяжело сейчас что-то прогнозировать. Когда в марте стало расти число заболевших коронавирусом, и границу закрыли, мы думали о возобновлении поездок в августе, что сейчас кажется очень смелым. Я бы говорил о зиме", - сказал Нуркка.
В государственном бюро по привлечению туристов в Финляндию Visit Finland не смогли предположить сроки открытия границы для гостей из России. "Считаю, что все зависит от заболеваемости и развития ситуации в стране. Но мы рады российским туристам, когда бы они к нам ни приехали", - отметил руководитель бюро Пааво Вирккунен.
Министерства социального развития и здравоохранения Финляндии рекомендуют МВД развивать туризм со странами, где количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней не превышает восьми на 100 тысяч населения. По данным посольства Финляндии в России, на 10 июля этот показатель в РФ составлял 63 случая. Таким образом, ежедневный прирост заболевших должен составлять не более 826, в настоящее же время он превышает шесть тысяч.
Финляндия с 15 июня, открыла границы для путешествий в страны Балтии и государства Северной Европы, за исключением Швеции. С 13 июля разрешен туризм примерно в 20 европейских стран, а также поездки по работе и неотложным делам.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмШвецияФинляндия
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