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Распространение нового коронавируса
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В Индии выявили 29,4 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 29,4 тысячи и составляет 936 181, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
воз
дели
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, воз, дели

В Индии выявили 29,4 тысячи новых случаев COVID-19

09:01 15.07.2020
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© REUTERS / Stringer Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса
Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса
© REUTERS / Stringer
Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 29,4 тысячи и составляет 936 181, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 319 840 человек, выздоровели 592 031 человек (20 572 за сутки), умерли 24 309 (582 за сутки).
Во вторник сообщалось о 906 752 случаях заболевания (прирост за сутки был более 28,4 тысячи), днем ранее - о 878 254 случаях заболевания (прирост за сутки был более 28,7 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания - 267 665 (6741 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 147 324 заболевших (4526 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 115 346 заболевших (1606 за сутки).
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Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в Индии насчитываются 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.
Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраВОЗДели
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