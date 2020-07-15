В Индии выявили 29,4 тысячи новых случаев COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 29,4 тысячи и составляет 936 181, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 319 840 человек, выздоровели 592 031 человек (20 572 за сутки), умерли 24 309 (582 за сутки).

Во вторник сообщалось о 906 752 случаях заболевания (прирост за сутки был более 28,4 тысячи), днем ранее - о 878 254 случаях заболевания (прирост за сутки был более 28,7 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания - 267 665 (6741 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад : 147 324 заболевших (4526 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели , где выявлены 115 346 заболевших (1606 за сутки).

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в Индии насчитываются 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.