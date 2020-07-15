Сеул оштрафует TikTok за незаконный сбор данных несовершеннолетних

"В связи с нарушением первого пункта статьи 31 закона "О хранении и использовании информации сетями связи", а именно сбор данных пользователей младше 14 лет без согласия законного представителя, провайдеру TikTok Pte Ltd выносится приказ об исправлении, штраф в 180 миллионов вон. За нарушение пункта второго статьи 63 того же закона об обязанности уведомлять о передаче информации за границу выносится дополнительный штраф в 6 миллионов вон. Всего 186 миллионов вон", - сообщается на сайте KCC.