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Сеул оштрафует TikTok за незаконный сбор данных несовершеннолетних
Корейская Комиссия по коммуникациям (KCC) приняла решение оштрафовать китайское приложение TikTok на 186 миллионов вон (почти 155 тысяч долларов) за незаконный... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:31
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353
60
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tiktok, дональд трамп, южная корея, сша, в мире

Сеул оштрафует TikTok за незаконный сбор данных несовершеннолетних

09:31 15.07.2020
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© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok
© Depositphotos / J_ilina
Приложение Tik Tok. Архивное фото
СЕУЛ, 15 июл – РИА Новости. Корейская Комиссия по коммуникациям (KCC) приняла решение оштрафовать китайское приложение TikTok на 186 миллионов вон (почти 155 тысяч долларов) за незаконный сбор и передачу за границу данных несовершеннолетних пользователей.
Как сообщается на сайте комиссии по итогам 41-го заседания в 2020 году, приложение нарушило закон о защите личной информации, собирая данные несовершеннолетних пользователей без разрешения их законных опекунов.
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"В связи с нарушением первого пункта статьи 31 закона "О хранении и использовании информации сетями связи", а именно сбор данных пользователей младше 14 лет без согласия законного представителя, провайдеру TikTok Pte Ltd выносится приказ об исправлении, штраф в 180 миллионов вон. За нарушение пункта второго статьи 63 того же закона об обязанности уведомлять о передаче информации за границу выносится дополнительный штраф в 6 миллионов вон. Всего 186 миллионов вон", - сообщается на сайте KCC.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию, что Вашингтон рассматривает возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok. Вашингтон полагает, что личные данные пользователей передаются властям Китая. Компания Amazon, по данным некоторых СМИ, также попросила своих сотрудников удалить китайское приложение TikTok со своих мобильных телефонов, сославшись на риски, связанные с безопасностью.
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Страсти по TikTok. Что именно не нравится американцам?В США обеспокоились приложением TikTok – говорят, это инструмент китайской разведки.
TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
По данным трекера WiseApp, в декабре прошлого года у приложения было 3,4 миллиона пользователей в Южной Корее.
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TikTokДональд ТрампЮжная КореяСШАВ мире
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