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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 23,7 миллиона тестов на коронавирус
Более 23,7 миллиона тестов на коронавирус проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся более 270 тысяч человек,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
60
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 23,7 миллиона тестов на коронавирус

08:57 15.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 23,7 миллиона тестов на коронавирус проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся более 270 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 23,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 270 980 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 258 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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