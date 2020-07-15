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Распространение нового коронавируса
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Мишустин проводит заседание президиума совета по борьбе с COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
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LIVE: Мишустин на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу
LIVE: Мишустин на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу
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Мишустин проводит заседание президиума совета по борьбе с COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
2020-07-15T14:12
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Мишустин проводит заседание президиума совета по борьбе с COVID-19

14:12 15.07.2020 (обновлено: 14:20 15.07.2020)
103
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
В начале заседания глава правительства отметил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пройден, но расслабляться пока нельзя.
По последним данным, число случаев коронавируса в России превысило 746 тысяч, 11,7 тысячи человек умерли, 523 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
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