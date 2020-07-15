https://ria.ru/20200715/1574366015.html
Мишустин проводит заседание президиума совета по борьбе с COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:12
2020-07-15T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574365993_0:41:640:401_1400x0_80_0_0_0027f391784639db2e051e54cc78cd0d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
LIVE: Мишустин на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу
LIVE: Мишустин на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу
2020-07-15T14:12
true
PT1S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574365993_0:41:640:401_1400x0_80_0_0_0027f391784639db2e051e54cc78cd0d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574365993_26:0:615:442_1400x0_80_0_0_d8c15bafc55c79c99bd74343f5914595.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574365993_100:0:542:442_1400x0_80_0_0_c8a1096c4beb625db0d1fea933df6d06.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество