https://ria.ru/20200715/1574365920.html
На Украине почти 60 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Почти 60 населенных пунктов в Полтавской области Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:52
2020-07-15T08:52
полтавская область
украина
в мире
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полтавская область
украина
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:0:3251:1829_1400x0_80_0_0_c6613b22910d517af5d0964537ba99d8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, украина, в мире