На Украине почти 60 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 15 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 57 населенных пунктов в Сумской области", - говорится в сообщении.