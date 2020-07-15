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На Украине почти 60 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Почти 60 населенных пунктов в Полтавской области Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:52
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РИА Новости
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полтавская область, украина, в мире

На Украине почти 60 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

08:52 15.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
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Линии электропередач. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Почти 60 населенных пунктов в Полтавской области Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 15 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 57 населенных пунктов в Сумской области", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Полтавская областьУкраинаВ мире
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