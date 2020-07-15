В Боливии число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Боливии превысило 50 тысяч, сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние сутки были подтверждены 1617 новых случаев инфицирования и 32 летальных исхода. В общей сложности в Боливии коронавирусом заразились 50 867 человек, 1898 заболевших скончались. Наибольшее число инфицированных выявлено в крупнейшем по площади департаменте Санта-Крус: там зафиксировано 26 124 случая заражения COVID-19.
Отмечается, что излечились в общей сложности 15 819 пациентов.
Ранее стало известно, что временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. Кроме того, больны глава МИД, глава сената, министр здравоохранения, министр экономики, глава администрации президента, министр горнорудной промышленности, министр юстиции, глава Центрального банка.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.