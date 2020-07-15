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В Боливии число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч
Количество случаев заражения коронавирусом в Боливии превысило 50 тысяч, сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жанин аньес
санта-крус (боливия)
воз
боливия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, жанин аньес, санта-крус (боливия), воз, боливия

В Боливии число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч

08:52 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Боливии превысило 50 тысяч, сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние сутки были подтверждены 1617 новых случаев инфицирования и 32 летальных исхода. В общей сложности в Боливии коронавирусом заразились 50 867 человек, 1898 заболевших скончались. Наибольшее число инфицированных выявлено в крупнейшем по площади департаменте Санта-Крус: там зафиксировано 26 124 случая заражения COVID-19.
Отмечается, что излечились в общей сложности 15 819 пациентов.
Ранее стало известно, что временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. Кроме того, больны глава МИД, глава сената, министр здравоохранения, министр экономики, глава администрации президента, министр горнорудной промышленности, министр юстиции, глава Центрального банка.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жанин АньесСанта-Крус (Боливия)ВОЗБоливия
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