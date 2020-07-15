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В КРЭТ прокомментировали ситуацию с поставками аппаратов ИВЛ "Авента-М"
Выполнение государственного контракта на поставку для нужд российского здравоохранения аппаратов ИВЛ "Авента-М" продолжается в штатном режиме, несмотря на... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:05
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пожар в больнице №50 в москве
концерн радиоэлектронные технологии
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РИА Новости
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353
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пожар в больнице в санкт-петербурге, пожар в больнице №50 в москве, концерн радиоэлектронные технологии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростех, общество

В КРЭТ прокомментировали ситуацию с поставками аппаратов ИВЛ "Авента-М"

08:50 15.07.2020 (обновлено: 10:05 15.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М". Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выполнение государственного контракта на поставку для нужд российского здравоохранения аппаратов ИВЛ "Авента-М" продолжается в штатном режиме, несмотря на пожары в больницах в мае, сообщил в интервью РИА новости первый заместитель генерального директора Концерна "радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Зверев.
"Предприятие работает в штатном режиме, производство АИВЛ в рамках госконтракта продолжается", - сказал Зверев.
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Производитель "Авента-М" оценил исправность аппаратов
Он отметил, что российские лечебно-профилактические учреждения не отказывались от эксплуатации аппаратов "Авента-М". "Росздравнадзор принял решение о приостановке применения аппаратов ИВЛ до выяснения обстоятельств происшествий. Поскольку приоритетом АО "КРЭТ" и АО "УПЗ" остается выпуск качественного и надежного оборудования, мы приняли дополнительные меры для усиления контроля за качеством выпускаемой продукции. По нашей инициативе на дополнительную проверку вернулась партия аппаратов, ранее поставленная в больницы России, для проведения повторных технических исследований (тестовых испытаний)", - напомнил собеседник агентства.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
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8 июля, 15:27
Росздравнадзор: связи между аппаратами ИВЛ и возгораниями в больницах нет
Росздравнадзор 8 июля завершил проверку Уральского приборостроительного завода – производителя аппарата ИВЛ "Авента-М", в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия эксплуатационной и технической документации. Однако экспертиза не установила прямой связи выявленных нарушений с произошедшими возгораниями.
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