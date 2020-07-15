В КРЭТ прокомментировали ситуацию с поставками аппаратов ИВЛ "Авента-М"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выполнение государственного контракта на поставку для нужд российского здравоохранения аппаратов ИВЛ "Авента-М" продолжается в штатном режиме, несмотря на пожары в больницах в мае, сообщил в интервью РИА новости первый заместитель генерального директора Концерна "радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Зверев.
"Предприятие работает в штатном режиме, производство АИВЛ в рамках госконтракта продолжается", - сказал Зверев.
Он отметил, что российские лечебно-профилактические учреждения не отказывались от эксплуатации аппаратов "Авента-М". "Росздравнадзор принял решение о приостановке применения аппаратов ИВЛ до выяснения обстоятельств происшествий. Поскольку приоритетом АО "КРЭТ" и АО "УПЗ" остается выпуск качественного и надежного оборудования, мы приняли дополнительные меры для усиления контроля за качеством выпускаемой продукции. По нашей инициативе на дополнительную проверку вернулась партия аппаратов, ранее поставленная в больницы России, для проведения повторных технических исследований (тестовых испытаний)", - напомнил собеседник агентства.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
Росздравнадзор 8 июля завершил проверку Уральского приборостроительного завода – производителя аппарата ИВЛ "Авента-М", в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия эксплуатационной и технической документации. Однако экспертиза не установила прямой связи выявленных нарушений с произошедшими возгораниями.