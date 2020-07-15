В Госдуме предложили платить россиянам за найденную в магазинах просрочку

Власов напоминает, что штраф за продажу продуктов с истекшим сроком годности составляет от 20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Однако покупатели могут получить моральную компенсацию только через суд, и на практике, по словам депутата, эта компенсация "символическая".