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В Госдуме предложили платить россиянам за найденную в магазинах просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать покупателям, нашедшим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного за это магазину,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:03
россия
василий власов
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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https://ria.ru/20191026/1560244431.html
Предложение хорошее, жаль что оно так и останется предложением, т.к. коллеги депутата которые лоббируют интересы продавцов врядли это пропустят...
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155017/61/1550176153_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_6204b4e0d85b0e181a7e0c574df0d171.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, василий власов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

В Госдуме предложили платить россиянам за найденную в магазинах просрочку

08:51 15.07.2020 (обновлено: 14:03 15.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать покупателям, нашедшим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного за это магазину, сообщает RT со ссылкой на письмо депутата на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Власов напоминает, что штраф за продажу продуктов с истекшим сроком годности составляет от 20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Однако покупатели могут получить моральную компенсацию только через суд, и на практике, по словам депутата, эта компенсация "символическая".
Поэтому он просит рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором человек, выявивший продажу просрочки и заявивший об этом в контролирующие органы, "сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы".
Благодаря таким мерам, считает Власов, возрастет общественный контроль за нарушениями, связанными с продажей просроченных продуктов.
Ранее в Госдуме разработали законопроект о переработке просроченных продуктов в корма для животных и удобрения. Для этого продукты должны будут пройти специальную экспертизу, которая подтвердит их безопасность. Минпромторг поддержал проект. В нынешнем же законодательстве "просрочка" приравнивается к опасной продукции, которая должна быть изъята из оборота и уничтожена.
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РоссияВасилий ВласовАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
Популярные комментарии
Предложение хорошее, жаль что оно так и останется предложением, т.к. коллеги депутата которые лоббируют интересы продавцов врядли это пропустят...
15 июля, 09:52
MSMaksim S
1300103
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