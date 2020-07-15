В Госдуме предложили платить россиянам за найденную в магазинах просрочку

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать покупателям, нашедшим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного за это магазину, сообщает RT со ссылкой на письмо депутата на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Власов напоминает, что штраф за продажу продуктов с истекшим сроком годности составляет от 20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Однако покупатели могут получить моральную компенсацию только через суд, и на практике, по словам депутата, эта компенсация "символическая".
Поэтому он просит рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором человек, выявивший продажу просрочки и заявивший об этом в контролирующие органы, "сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы".
Благодаря таким мерам, считает Власов, возрастет общественный контроль за нарушениями, связанными с продажей просроченных продуктов.
Ранее в Госдуме разработали законопроект о переработке просроченных продуктов в корма для животных и удобрения. Для этого продукты должны будут пройти специальную экспертизу, которая подтвердит их безопасность. Минпромторг поддержал проект. В нынешнем же законодательстве "просрочка" приравнивается к опасной продукции, которая должна быть изъята из оборота и уничтожена.
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