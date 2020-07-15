КНР и страны Центральной Азии обсудят меры борьбы с COVID-19

ТАШКЕНТ, 15 июл – РИА Новости. Главы МИД Китая и стран Центральной Азии 16 июля проведут первую министерскую встречу в онлайн-режиме, где обсудят меры противодействия COVID-19, сообщает в среду внешнеполитическое ведомство Узбекистана.
"Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 16 июля 2020 года примет участие в первой министерской встрече "Китай – Центральная Азия" в формате видеоконференции", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД. По данным пресс-службы, в мероприятии также примут участие главы МИД Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.
В ходе видеоконференции предусматривается обсуждение актуальных вопросов сотрудничества в противодействии коронавирусной пандемии, укреплении отношений по обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также механизмов содействия экономическому росту, добавили в МИД Узбекистана.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.