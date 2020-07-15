КНР и страны Центральной Азии обсудят меры борьбы с COVID-19

"Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 16 июля 2020 года примет участие в первой министерской встрече "Китай – Центральная Азия" в формате видеоконференции", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД. По данным пресс-службы, в мероприятии также примут участие главы МИД Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.