Более 190 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 15 июля состоит на лечении 193 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 193, подтверждённых с COVID – 193, с кислородной поддержкой – 137, на ИВЛ – пять", - написал он в Facebook.