Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574365696.html
Более 190 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:41
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466365_0:55:3072:1783_1400x0_80_0_0_874710f514422fd8fcd24c8da409f057.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466365_0:55:3072:1783_1400x0_80_0_0_874710f514422fd8fcd24c8da409f057.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466365_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_7f2f9edfb3f37ae345b02a7a3caa1c3f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466365_762:0:2810:2048_1400x0_80_0_0_aca5fd823f7c800bb7238b3ed217e5fb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Более 190 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

08:41 15.07.2020
162
© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 15 июля состоит на лечении 193 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 193, подтверждённых с COVID – 193, с кислородной поддержкой – 137, на ИВЛ – пять", - написал он в Facebook.

Главврач подчеркнул, что за сутки поступили 25 пациентов, выписаны 11 пациентов.
"Вчера умерли две женщины в возрасте 56 и 72 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов с COVID-19
Здание Совета Федерации РФ
Международным организациям направят данные о вмешательстве в голосование
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
Самолеты Ил-76 привлекли для тушения пожаров в Ульяновской области
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
В КРЭТ прокомментировали ситуацию с поставками аппаратов ИВЛ "Авента-М"
Медик у машины скорой помощи
В Алтайском крае умерли шесть пациентов с COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 23,7 миллиона тестов на коронавирус
Больничная палата
В Москве еще 1844 пациента вылечились от COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Генконсульство сообщило о вывозном рейсе из Сеула во Владивосток
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Боливии число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч
Тестирование на наличие антител к COVID-19
КНР и страны Центральной Азии обсудят меры борьбы с COVID-19
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Производитель "Авента-М" оценил исправность аппаратов
Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
В Петербурге произошел пожар в жилом доме
Врач проверяет капельницу у пациента
В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся более 390 пациентов с COVID-19
Линии электропередач
На Украине почти 60 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
Лента новостейМолния