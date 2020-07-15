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В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов с COVID-19
Более 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:39
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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денис проценко, коронавирус в россии, воз, москва

В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов с COVID-19

08:39 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 322 человека. За сутки поступили 30 человек, выписаны 44 человека, трое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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