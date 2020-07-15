https://ria.ru/20200715/1574365635.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов с COVID-19
Более 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:39
2020-07-15T08:39
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
воз
москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, коронавирус в россии, воз, москва