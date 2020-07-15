В Алтайском крае умерли шесть пациентов с COVID-19

БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Шесть зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, количество смертей в регионе достигло 136, сообщают в региональном оперштабе.
"За сутки скончалось шесть человек, трое - от COVID-19, трое - от иных причин. Всего за весь период скончались 136 человек, в том числе 57 случаев от COVID-19, 76 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 66, Алтайский район – один, Бийск – 58, Баевский район – один, Благовещенский район – пять, Бурлинский район – один, Белокуриха – четыре, Залесовский район – два, Заринск – пять, Камень-на-Оби – три, Михайловский район – 29, Новоалтайск – 23, Павловский район – один, Первомайский район – 11, Ребрихинский район – пять, Романовский район – один, Рубцовск – два, Смоленский район – четыре, Солонешенский район – один, Славгород – пять, Тальменский район – 12, Троицкий район – один, Топчихинский район – один, Табунский район – два, Усть-Калманский – один, Шипуновский район – один.
"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 6540 человек, в том числе 660 детей до 17 лет включительно... Тяжелобольных - 97, на аппарате ИВЛ - 23", - уточняют в оперштабе.
Всего выздоровели 4135 человек (3727 взрослых; 408 детей). За прошедшие сутки из больниц выписали 124 человека (взрослые – 118, дети – шесть). "Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей в крае за прошедшие сутки немного снизилась и составляет на сегодня 72%", - отмечают в сообщении.
На 15 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2495 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 34 838 человек. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 247 779 человек.