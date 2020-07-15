В Алтайском крае умерли шесть пациентов с COVID-19

"За сутки скончалось шесть человек, трое - от COVID-19, трое - от иных причин. Всего за весь период скончались 136 человек, в том числе 57 случаев от COVID-19, 76 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.