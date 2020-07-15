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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574365463.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 14 293
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 421 и достигло 14 293, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, узбекистан

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 14 293

08:33 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 421 и достигло 14 293, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев составляло 13 872, скончались 64 пациента, 8030 выздоровели.
"По состоянию на 15 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 14 293", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число скончавшихся составило 68 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 8327. Во вторник из больниц были выписаны 297 человек, это новый рекорд количества выписанных за день, в понедельник – 178, в воскресенье – 129. Сейчас на лечении находятся 5898 пациентов с COVID-19, в том числе 51 - в тяжелом состоянии, шесть - в крайне тяжелом.
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В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Узбекистан
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