На Алтае выявили 15 новых слуаев COVID-19

"За прошедшие сутки выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у пяти жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Кош-Агачского района; у двух жителей Чемальского района; у жителя Онгудайского района и у ребёнка в Шебалинском районе", - говорится в сообщении.