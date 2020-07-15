На Алтае выявили 15 новых слуаев COVID-19

БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Пятнадцать новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число зараженных достигло 1154, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у пяти жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Кош-Агачского района; у двух жителей Чемальского района; у жителя Онгудайского района и у ребёнка в Шебалинском районе", - говорится в сообщении.
С учётом этого на данный момент в Республике Алтай подтверждено 1154 случая заболевания. Ранее в регионе зарегистрировано шесть летальных случаев у пациентов с COVID-19: три от COVID-19, три от иных причин.
"В Республике Алтай во вторник, 14 июля, выздоровели 34 пациента из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского и Улаганского районов. По данным на утро 15 июля, за весь период в регионе 648 человек выздоровели и выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
В Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 45 087 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находится 862 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.