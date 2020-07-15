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На Алтае выявили 15 новых слуаев COVID-19
Пятнадцать новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число зараженных достигло 1154, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
республика алтай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
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коронавирус в россии, республика алтай

На Алтае выявили 15 новых слуаев COVID-19

08:29 15.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Пятнадцать новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число зараженных достигло 1154, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у пяти жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Кош-Агачского района; у двух жителей Чемальского района; у жителя Онгудайского района и у ребёнка в Шебалинском районе", - говорится в сообщении.
С учётом этого на данный момент в Республике Алтай подтверждено 1154 случая заболевания. Ранее в регионе зарегистрировано шесть летальных случаев у пациентов с COVID-19: три от COVID-19, три от иных причин.
"В Республике Алтай во вторник, 14 июля, выздоровели 34 пациента из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского и Улаганского районов. По данным на утро 15 июля, за весь период в регионе 648 человек выздоровели и выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 13:17Распространение нового коронавируса
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В Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 45 087 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находится 862 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРеспублика Алтай
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