https://ria.ru/20200715/1574364961.html
В Москве создали ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства
Ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства "Содействие" создан в Москве, для решения вопросов будут привлекаться независимые эксперты в сфере семейного... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:24
2020-07-15T08:24
москва
жизнь без преград
общество
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жизнь без преград, общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства "Содействие" создан в Москве
, для решения вопросов будут привлекаться независимые эксперты в сфере семейного и гражданского права, сообщается на сайте
мэра российской столицы.
"В зоне внимания центра "Содействие" — мониторинг деятельности органов опеки, а также работа со специалистами по повышению уровня их компетенций. Теперь центр будет оказывать помощь и сотрудникам столичных психоневрологических интернатов по вопросам защиты прав и законных интересов недееспособных или ограниченно дееспособных людей. Для решения вопросов будут привлекаться независимые эксперты в сфере семейного и гражданского права и общественные организации", - приводятся на сайте слова заместителя руководителя департамента труда и соцзащиты населения Екатерины Бербер.
Отмечается, что в ресурсном центре продолжат работу по тем направлениям, которыми занимались в центре по защите прав детей "Детство". Так, будут решать вопросы, связанные с обеспечением жильем выпускников центров содействия семейному воспитанию, координировать организации, которые работают с семьями, принявшими детей на воспитание, и многие другие.
По словам Бербер, центр будет оказывать методическую помощь при прохождении супервизии. Также разрабатывается интернет-портал, на котором специалисты смогут получать консультации в режиме онлайн.