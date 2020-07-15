В Москве создали ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства

"В зоне внимания центра "Содействие" — мониторинг деятельности органов опеки, а также работа со специалистами по повышению уровня их компетенций. Теперь центр будет оказывать помощь и сотрудникам столичных психоневрологических интернатов по вопросам защиты прав и законных интересов недееспособных или ограниченно дееспособных людей. Для решения вопросов будут привлекаться независимые эксперты в сфере семейного и гражданского права и общественные организации", - приводятся на сайте слова заместителя руководителя департамента труда и соцзащиты населения Екатерины Бербер.