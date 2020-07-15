В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии

"Отключение произошло частично в Центральном, Железнодорожном районах и Краснофлотском районах. Света нет на улице Карла Маркса, Пушкина, на улице Лазо и в районе улицы Трехгорной. Сколько домов, выясняем, вероятно, это сотни. Причину устанавливаем", - сказал собеседник агентства.