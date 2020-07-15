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В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии
Отключение электроэнергии произошло в Хабаровске в среду, оно затронуло три района города, сообщил РИА Новости представитель горэлектросетей. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:18
хабаровск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
хабаровск, происшествия

В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии

08:18 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Линии электропередач . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 июл – РИА Новости. Отключение электроэнергии произошло в Хабаровске в среду, оно затронуло три района города, сообщил РИА Новости представитель горэлектросетей.
"Отключение произошло частично в Центральном, Железнодорожном районах и Краснофлотском районах. Света нет на улице Карла Маркса, Пушкина, на улице Лазо и в районе улицы Трехгорной. Сколько домов, выясняем, вероятно, это сотни. Причину устанавливаем", - сказал собеседник агентства.
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