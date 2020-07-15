https://ria.ru/20200715/1574364909.html
В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии
Отключение электроэнергии произошло в Хабаровске в среду, оно затронуло три района города, сообщил РИА Новости представитель горэлектросетей. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:18
2020-07-15T08:18
хабаровск
происшествия
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хабаровск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, происшествия