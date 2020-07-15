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В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19
Свыше 20 случаев коронавируса за сутки выявлено в психоневрологическом интернате в городе Томмот Алданского района, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
томмот
алданский район
якутск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, томмот, алданский район, якутск, общество

В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19

08:17 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента
Врач проверяет капельницу у пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Свыше 20 случаев коронавируса за сутки выявлено в психоневрологическом интернате в городе Томмот Алданского района, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Ранее сообщалось, что специалисты министерства труда и социального развития республики выехали с проверкой в Томмотский психоневрологический интернат для престарелых инвалидов, где возникло массовое заражение коронавирусом.
Панорама города Якутска
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Во вторник власти региона заявили о продлении режима ограничительных мер по 24 июля.
По словам зампреда правительства Якутии Ольги Балабкиной, 15 июля в регионе зарегистрировано за сутки 72 случая коронавируса, в том числе 35 – в Якутске, 24 – в Алданском районе, по четыре – в Ленском и Мирнинском районах, два – в Таттинском районе, по одному – в Верхоянском, Чурапчинском и Нерюнгринском районах. 115 человека выздоровели и выписались из больниц, два летальных исхода.
"Ситуация остается напряженной, в частности в Алданском районе, где все 24 случая связаны с Томмотским психоневрологическим интернатом. Заболевшие в социальном учреждении изолированы и получают лечение", - рассказали в пресс-службе.
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Как отметила Балабкина, обязательным остается соблюдение масочного режима, для людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции. 14-дневная изоляция осталась только для вахтовых и сезонных работников.
"Но это не значит, что нужно расширять свои контакты. У нас остаются неразрешенными массовые спортивные и культурные мероприятия, закрыты спортзалы и многие предприятия общественного питания", – добавила вице-премьер.
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