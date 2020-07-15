В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19

ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Свыше 20 случаев коронавируса за сутки выявлено в психоневрологическом интернате в городе Томмот Алданского района, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Ранее сообщалось, что специалисты министерства труда и социального развития республики выехали с проверкой в Томмотский психоневрологический интернат для престарелых инвалидов, где возникло массовое заражение коронавирусом.
Во вторник власти региона заявили о продлении режима ограничительных мер по 24 июля.
По словам зампреда правительства Якутии Ольги Балабкиной, 15 июля в регионе зарегистрировано за сутки 72 случая коронавируса, в том числе 35 – в Якутске, 24 – в Алданском районе, по четыре – в Ленском и Мирнинском районах, два – в Таттинском районе, по одному – в Верхоянском, Чурапчинском и Нерюнгринском районах. 115 человека выздоровели и выписались из больниц, два летальных исхода.
"Ситуация остается напряженной, в частности в Алданском районе, где все 24 случая связаны с Томмотским психоневрологическим интернатом. Заболевшие в социальном учреждении изолированы и получают лечение", - рассказали в пресс-службе.
Как отметила Балабкина, обязательным остается соблюдение масочного режима, для людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции. 14-дневная изоляция осталась только для вахтовых и сезонных работников.
"Но это не значит, что нужно расширять свои контакты. У нас остаются неразрешенными массовые спортивные и культурные мероприятия, закрыты спортзалы и многие предприятия общественного питания", – добавила вице-премьер.