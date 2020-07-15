Цены на нефть марки Brent выросли до 43,12 доллара за баррель

Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 10 июля упали на 8,3 миллиона баррелей. Эксперты же полагают, что запасы за неделю сократились только на 2,1 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

"Рынки будут следить, будут ли продлены сокращения еще на один месяц, или же группа будет придерживаться первоначального плана и начнет ослабление сокращений. Большинство сигналов говорят о том, что это будет второй вариант, и большое внимание будет уделено соблюдению договоренностей и компенсационным сокращениям", - цитирует агентство Рейтер аналитиков ING Economics.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Но на фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее - до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.