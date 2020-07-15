Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прохладная погода с дождями и порывистым ветром ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться практически в самом центре ненастного циклона, который пришел к нам с юга, он обеспечит нас пасмурной погодой с дождями различной интенсивности и продолжительности. Но все-таки настолько сильных дождей, которые обрушились на Москву накануне вечером и минувшей ночью, мы уже не ждем. Тем не менее дожди сегодня будут идти на территории всего столичного региона", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, температура воздуха в Москве ожидается плюс 19-21 градусов, в столичном регионе - плюс 18-23.
"Ветер будет дуть с юго-востока, со скоростью 4-9 метров в секунду, ветер ожидается порывистый. Атмосферное давление изменится мало и останется низким - 737 миллиметров ртутного столба", - добавила метеоролог.