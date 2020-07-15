Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

"Сегодня столичный регион будет находиться практически в самом центре ненастного циклона, который пришел к нам с юга, он обеспечит нас пасмурной погодой с дождями различной интенсивности и продолжительности. Но все-таки настолько сильных дождей, которые обрушились на Москву накануне вечером и минувшей ночью, мы уже не ждем. Тем не менее дожди сегодня будут идти на территории всего столичного региона", - рассказала Волосюк.