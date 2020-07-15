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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Прохладная погода с дождями и порывистым ветром ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:12
елена волосюк
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
елена волосюк, москва

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:12 15.07.2020
1571
© РИА Новости / Евгений БиятовЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прохладная погода с дождями и порывистым ветром ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться практически в самом центре ненастного циклона, который пришел к нам с юга, он обеспечит нас пасмурной погодой с дождями различной интенсивности и продолжительности. Но все-таки настолько сильных дождей, которые обрушились на Москву накануне вечером и минувшей ночью, мы уже не ждем. Тем не менее дожди сегодня будут идти на территории всего столичного региона", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, температура воздуха в Москве ожидается плюс 19-21 градусов, в столичном регионе - плюс 18-23.
"Ветер будет дуть с юго-востока, со скоростью 4-9 метров в секунду, ветер ожидается порывистый. Атмосферное давление изменится мало и останется низким - 737 миллиметров ртутного столба", - добавила метеоролог.
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Елена ВолосюкМосква
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