В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение около 8,2 тысячи человек в Московской области, нарушенное из-за плохой погоды, сообщает Минэнерго РФ.
Во вторник, 14 июля, в Подмосковье из-за дождя, грозы и сильного ветра с 17.34 до 00.01 происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных 6-10 кВ.
"Пятнадцатого июля в 01.30 завершены аварийно-восстановительные работы в зоне ответственности ПАО "МОЭСК". В 06.00 завершены аварийно-восстановительные работы в зоне ответственности АО "Мособлэнерго", – говорится в сообщении Минэнерго.
Максимально без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Коломенском, Солнечногорском, Сергиево-Посадском, Раменском, Рузском, Зарайском, Шатурском районах – около 8,2 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей – 15 МВт.
К аварийно-восстановительным работам максимально было привлечено 165 бригад в составе 474 человек и 173 единиц специальной техники.