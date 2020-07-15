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В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
Энергетики восстановили электроснабжение около 8,2 тысячи человек в Московской области, нарушенное из-за плохой погоды, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:01
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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раменское
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
министерство энергетики рф (минэнерго россии), раменское, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек

08:01 15.07.2020
401
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение около 8,2 тысячи человек в Московской области, нарушенное из-за плохой погоды, сообщает Минэнерго РФ.
Во вторник, 14 июля, в Подмосковье из-за дождя, грозы и сильного ветра с 17.34 до 00.01 происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных 6-10 кВ.
"Пятнадцатого июля в 01.30 завершены аварийно-восстановительные работы в зоне ответственности ПАО "МОЭСК". В 06.00 завершены аварийно-восстановительные работы в зоне ответственности АО "Мособлэнерго", – говорится в сообщении Минэнерго.
Максимально без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Коломенском, Солнечногорском, Сергиево-Посадском, Раменском, Рузском, Зарайском, Шатурском районах – около 8,2 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей – 15 МВт.
К аварийно-восстановительным работам максимально было привлечено 165 бригад в составе 474 человек и 173 единиц специальной техники.
ЛЭП
Вчера, 05:35
В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)РаменскоеМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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