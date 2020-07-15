Московские ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы

"В период особого режима работы московские отделы ЗАГС принимали посетителей по предварительной записи, а регистрация брака проходила в неторжественной обстановке — только в присутствии молодоженов. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к привычному режиму работы. Теперь граждане могут получить услугу при личном обращении в отделы ЗАГС без предварительной записи", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Раковой.

Отмечается, что граждане, которые подали заявление через портал госуслуг или записались ранее на прием в отдел ЗАГС, будут приняты в приоритетном порядке.

Во время особого режима работы была создана специальная почта для оперативного реагирования на обращения граждан, на которую поступило более двух тысяч заявок. При посещении отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, а также необычных площадок для регистрации брака гражданам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, добавляется в сообщении.