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Московские ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы
Московские отделы ЗАГС вернулись к обычному режиму работы, с 13 июля граждане могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи, сообщила... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:53
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
анастасия ракова , москва, общество

Московские ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы

07:53 15.07.2020
37
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗАГС
ЗАГС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЗАГС. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Московские отделы ЗАГС вернулись к обычному режиму работы, с 13 июля граждане могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
"В период особого режима работы московские отделы ЗАГС принимали посетителей по предварительной записи, а регистрация брака проходила в неторжественной обстановке — только в присутствии молодоженов. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к привычному режиму работы. Теперь граждане могут получить услугу при личном обращении в отделы ЗАГС без предварительной записи", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Раковой.
Отмечается, что граждане, которые подали заявление через портал госуслуг или записались ранее на прием в отдел ЗАГС, будут приняты в приоритетном порядке.
Во время особого режима работы была создана специальная почта для оперативного реагирования на обращения граждан, на которую поступило более двух тысяч заявок. При посещении отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, а также необычных площадок для регистрации брака гражданам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, добавляется в сообщении.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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