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В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
Три лесных пожара тушат в окрестностях Якутска, предварительно причиной возгораний стали сухие грозы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:49
якутск
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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якутск, происшествия

В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара

07:49 15.07.2020
359
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© МЧС РФ
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Лесные пожары. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Три лесных пожара тушат в окрестностях Якутска, предварительно причиной возгораний стали сухие грозы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В среду в город Якутск пришел дым от лесных пожаров, возникших на территории местности Харыялаахна общей площади 8 гектаров.
"На тушении возгораний работают 30 десантников и парашютистов пожарных ГБУ РС(Я) "Авиалесоохрана". По предварительным данным, причина возникновения пожаров - сухие грозы", - сообщили власти.
По данным ежедневного мониторинга, на сегодняшний день в республике тушат 37 лесных пожаров на общей площади 468,20 гектара. Решением КЧС приостановлено тушение на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, где зафиксировано 94 термоточки на общей площади 233 368 гектаров.
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