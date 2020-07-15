В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара

В среду в город Якутск пришел дым от лесных пожаров, возникших на территории местности Харыялаахна общей площади 8 гектаров.

"На тушении возгораний работают 30 десантников и парашютистов пожарных ГБУ РС(Я) "Авиалесоохрана". По предварительным данным, причина возникновения пожаров - сухие грозы", - сообщили власти.

По данным ежедневного мониторинга, на сегодняшний день в республике тушат 37 лесных пожаров на общей площади 468,20 гектара. Решением КЧС приостановлено тушение на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, где зафиксировано 94 термоточки на общей площади 233 368 гектаров.