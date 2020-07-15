https://ria.ru/20200715/1574364407.html
В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 643 человека, у 124 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:47
2020-07-15T07:47
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812581_0:67:2936:1719_1400x0_80_0_0_b3efb2200fb6cce8657693d4d06fcfa0.jpg
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812581_0:67:2936:1719_1400x0_80_0_0_b3efb2200fb6cce8657693d4d06fcfa0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812581_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_71b36ed1843e1f6dfdf6e2442fbb6faf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812581_888:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_1883483198a8b7e86bba147b29bd11f6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество