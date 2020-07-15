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В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 643 человека, у 124 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:47
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светлана краснова (врач)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID

07:47 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 643 человека, у 124 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
Накануне сообщалось, что в больнице лечатся 653 человека, у 127 был лабораторно подтвержден коронавирус.

"В больнице 643 человека (в том числе 15 в реанимации), из них: 193 человека с подозрением на COVID/124 случая подтверждено лабораторно, из них: 6/6 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ три)", - написала Краснова в соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступили 58 человек, из них восемь с коронавирусом, выписаны 68 человек, из них 11 после выздоровления от COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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