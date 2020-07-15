В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID

"В больнице 643 человека (в том числе 15 в реанимации), из них: 193 человека с подозрением на COVID/124 случая подтверждено лабораторно, из них: 6/6 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ три)", - написала Краснова в соцсети Facebook.