https://ria.ru/20200715/1574364373.html
В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
Более 2,6 тысяч мирных жителей погибли и пострадали в результате различных атак в Афганистане за последние пять месяцев, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:45
2020-07-15T07:45
афганистан
талибан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, талибан, сша, в мире
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Более 2,6 тысяч мирных жителей погибли и пострадали в результате различных атак в Афганистане
за последние пять месяцев, сообщает телеканал TOLO News
со ссылкой на данные агентств безопасности страны.
Согласно телеканалу, 2685 гражданских погибли и получили ранения с 21 января по 20 июня. Тем не менее, не уточняется, сколько конкретно человек погибло, а сколько пострадало.
Телеканал отмечает, что данные включают погибших и пострадавших с января, то есть за месяц до подписания мирного соглашения США
и "Талибана
", до июня, то есть еще четыре месяца после подписания договора.
Данные показывают, "что жертвы среди гражданского населения возросли после подписания мирного соглашения по сравнению с месяцем до соглашения", отмечает телеканал. Если с 21 января по 19 февраля был зарегистрирован 351 погибший и пострадавший, то с 20 февраля по 19 марта их число возросло до 553. Отмечается, что 11 февраля стал днем, когда погибли и пострадали наибольшее количество мирных жителей - 180.
Данные телеканала также показывают, что за пять месяцев "Талибан" провел 5943 атаки, в то время как афганские военные провели 1569 операций против группировки.