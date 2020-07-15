В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 2,6 тысяч мирных жителей погибли и пострадали в результате различных атак в Более 2,6 тысяч мирных жителей погибли и пострадали в результате различных атак в Афганистане за последние пять месяцев, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на данные агентств безопасности страны.

Согласно телеканалу, 2685 гражданских погибли и получили ранения с 21 января по 20 июня. Тем не менее, не уточняется, сколько конкретно человек погибло, а сколько пострадало.

Телеканал отмечает, что данные включают погибших и пострадавших с января, то есть за месяц до подписания мирного соглашения США и " Талибана ", до июня, то есть еще четыре месяца после подписания договора.

Данные показывают, "что жертвы среди гражданского населения возросли после подписания мирного соглашения по сравнению с месяцем до соглашения", отмечает телеканал. Если с 21 января по 19 февраля был зарегистрирован 351 погибший и пострадавший, то с 20 февраля по 19 марта их число возросло до 553. Отмечается, что 11 февраля стал днем, когда погибли и пострадали наибольшее количество мирных жителей - 180.