В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса

БИШКЕК, 15 июл - РИА Новости. Число случаев Число случаев COVID-19 Киргизии выросло на 439 за сутки, 11 человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 15 июля 2020 года по республике зарегистрированы 439 новых случаев СOVID-19, 172 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 11 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране более 90 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 105 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1980 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 11 977. Умерли 160 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3660 пациентов.

По данным штаба, также за сутки 74 человек скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 571.