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В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 439 за сутки, 11 человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:32
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353
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса

07:32 15.07.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 15 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 439 за сутки, 11 человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 15 июля 2020 года по республике зарегистрированы 439 новых случаев СOVID-19, 172 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 11 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране более 90 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 105 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1980 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 11 977. Умерли 160 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3660 пациентов.
По данным штаба, также за сутки 74 человек скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 571.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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