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Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
Уголовное дело в отношении бывших гендиректора завода "Амурсталь" Сергей Кузнецова, замдиректора по безопасности Дмитрия Козлова возбудили после заявлений... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:30
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, происшествия

Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца

07:30 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывших гендиректора завода "Амурсталь" Сергей Кузнецова, замдиректора по безопасности Дмитрия Козлова возбудили после заявлений нового собственника завода Павла Бальского, заподозрившего незаконный вывод средств предприятия, сообщил журналистам генеральный директор завода Григорий Фрейдин.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат долгое время находился в кризисе. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором. В феврале произошла смена собственника завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат экс-супруге арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала Ларисе Стародубовой.
После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор - Григорий Фрейдин. После смены собственника Стародубова обжаловала в арбитражном суде это решение, но суд оставил во главе новое руководство.
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"Эти действия (аресты - ред.) вызваны тем, что в январе Бальский подавал заявления в связи с его подозрениями и основаниями полагать, что часть тех оборотных средств или кредитов, которые были на завод привлечены, незаконным образом выведены из оборота. Я могу предположить, что если заявления были поданы в январе, и сейчас произошли задержания, то за 6-7 месяцев правоохранительные органы нашли достаточно доказательств того, что его предположения имели основания", - сказал Фрейдин.
По его словам, около полутора месяцев назад в связи с заявлением на заводе проходили опросы сотрудников. На данный момент, после задержаний, обращений правоохранительных органов не было.
Как сообщили РИА Новости в Центральном суде, вместе с Кузнецовым и Козловым по этому же уголовному делу были арестованы гендиректор "Дальневосточный монолит" Евгений Аверьянов и предприниматель Николай Шухов. "Мера пресечения всем четверым избрана на 2 месяца – до 8 сентября", - сказали в суде.
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