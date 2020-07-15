Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца

ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывших гендиректора завода "Амурсталь" Сергей Кузнецова, замдиректора по безопасности Дмитрия Козлова возбудили после заявлений нового собственника завода Павла Бальского, заподозрившего незаконный вывод средств предприятия, сообщил журналистам генеральный директор завода Григорий Фрейдин.

"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат долгое время находился в кризисе. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором. В феврале произошла смена собственника завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат экс-супруге арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала Ларисе Стародубовой.

После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор - Григорий Фрейдин. После смены собственника Стародубова обжаловала в арбитражном суде это решение, но суд оставил во главе новое руководство.

"Эти действия (аресты - ред.) вызваны тем, что в январе Бальский подавал заявления в связи с его подозрениями и основаниями полагать, что часть тех оборотных средств или кредитов, которые были на завод привлечены, незаконным образом выведены из оборота. Я могу предположить, что если заявления были поданы в январе, и сейчас произошли задержания, то за 6-7 месяцев правоохранительные органы нашли достаточно доказательств того, что его предположения имели основания", - сказал Фрейдин.

По его словам, около полутора месяцев назад в связи с заявлением на заводе проходили опросы сотрудников. На данный момент, после задержаний, обращений правоохранительных органов не было.