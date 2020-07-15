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Ливень подтопил улицы в Иркутске
Аварийные служба Иркутска переведены в режим повышенной готовности из-за отключений электроснабжения после сильного ливня, подтоплены улицы, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:10
иркутск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иркутск, происшествия

Ливень подтопил улицы в Иркутске

07:10 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ливень. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 июл – РИА Новости. Аварийные служба Иркутска переведены в режим повышенной готовности из-за отключений электроснабжения после сильного ливня, подтоплены улицы, сообщает пресс-служба мэрии города.
"В связи с погодными условиями все аварийные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности. Специализированные бригады "Южных электрических сетей" восстанавливают электроснабжение в Правобережном и Октябрьском округах. Сотрудники МУП "Иркутскавтодор" откачивают воду на пересечении Баррикад и Ушаковской", - говорится в сообщении.
По информации мэрии со ссылкой на гидрометеорологическую службу города, в областном центре за ночь выпало 21 миллиметр осадков. По прогнозу синоптиков дождливая погода с грозами сохранится до конца дня.
Утром в среду частично отключена электроэнергия на улицах Советская, Ядринцева, Поленова, Альпийская, Култукская, Лызина, Декабрьских Событий, Первомайская, Фрунзе, Пшеничная. Сейчас специалисты "Иркутской электросетевой компании" устанавливают причины и места повреждений. Кроме этого, на улице Горького упало дерево, аварийно-спасательная служба устраняет последствия.
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