Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Молодые девушки и женщины старше 60 лет чаще всего страдают метеозависимостью, при этом справиться с плохим самочувствием, возникшим из-за перепадов погоды, помогут спорт, крепкий сон или сладкий чай, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Рекорд по осадкам может быть побит в среду в Москве, по прогнозу на столицу прольётся 25-35 миллиметров дождя, сообщила ранее РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова. Кроме того, ожидается близкое к рекордному низкое давление, 735 миллиметров ртутного столба.
"Метеозависимость – действительно существующее явление, ряд людей крайне чувствительны к переменам погоды. Это, как правило, люди, у которых больные суставы, вегетососудистая дистония… В основном подвержены все-таки у нас женщины таким вещам. От возраста очень сильно зависит, потому что вегетососудистая дистония свойственна молодым девицам до 24 лет. И люди постарше, за шестьдесят", - рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.
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Помимо физических особенностей организма причиной метеозависимости, по словам кандидата медицинских наук, психотерапевта Евгения Фомина, может являться определенная "ритуальность", привитая с детства установка, что в плохую погоду у человека непременно портится настроение.
"Человек принимает эту установку без фильтра критичности. Он может даже не помнить, кто и когда ему это сказал. Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше", - утверждает Фомин.
Бороться с перепадами настроения в плохую погоду психотерапевт рекомендует спортом, поскольку он способен "сломать любую негативную установку".
"Нужно обязательно принимать терапию, которая назначена врачом. Есть профилактическая "скорая помощь" – сосудорасширяющие препараты, разжижающие (кровь – ред.) препараты. Постараться отдохнуть, полежать. И самое главное, крепкий сладкий чай во всех случаев будет полезен. Это быстрое питание для сосудов и восстановление их тонуса", - советует Лапа.
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