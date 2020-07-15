Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Молодые девушки и женщины старше 60 лет чаще всего страдают метеозависимостью, при этом справиться с плохим самочувствием, возникшим из-за перепадов погоды, помогут спорт, крепкий сон или сладкий чай, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Рекорд по осадкам может быть побит в среду в Москве , по прогнозу на столицу прольётся 25-35 миллиметров дождя, сообщила ранее РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова . Кроме того, ожидается близкое к рекордному низкое давление, 735 миллиметров ртутного столба.

"Метеозависимость – действительно существующее явление, ряд людей крайне чувствительны к переменам погоды. Это, как правило, люди, у которых больные суставы, вегетососудистая дистония… В основном подвержены все-таки у нас женщины таким вещам. От возраста очень сильно зависит, потому что вегетососудистая дистония свойственна молодым девицам до 24 лет. И люди постарше, за шестьдесят", - рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа

Помимо физических особенностей организма причиной метеозависимости, по словам кандидата медицинских наук, психотерапевта Евгения Фомина, может являться определенная "ритуальность", привитая с детства установка, что в плохую погоду у человека непременно портится настроение.

"Человек принимает эту установку без фильтра критичности. Он может даже не помнить, кто и когда ему это сказал. Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше", - утверждает Фомин

Бороться с перепадами настроения в плохую погоду психотерапевт рекомендует спортом, поскольку он способен "сломать любую негативную установку".