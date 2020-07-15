Многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В случае проведения в России многодневных выборов или референдума власти не будут организовывать досрочное голосование, а также голосование по открепительным удостоверениям, следует из поправок к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство. Документ есть в распоряжении РИА Новости.