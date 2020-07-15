https://ria.ru/20200715/1574363835.html
Многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования
В случае проведения в России многодневных выборов или референдума власти не будут организовывать досрочное голосование, а также голосование по открепительным... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:05
2020-07-15T11:53
россия
политика
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https://ria.ru/20200702/1573814583.html
Борис Моздокский
Многодневные выборы! Даже звучит позорно. Проконтролировать честное голосование на таких выборах, мне кажется, будет невозможно.
121
Павлуша Кукакин
А когда введут биометрию чтобы выборы были честными?
103
40
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, политика
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В случае проведения в России многодневных выборов или референдума власти не будут организовывать досрочное голосование, а также голосование по открепительным удостоверениям, следует из поправок к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее, как сообщал РИА Новости зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов
, профильный комитет Госдумы
одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах.
Изменения, по его словам, вносятся к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступал занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев
.
Согласно действующему законодательству, возможность проголосовать досрочно должна быть предоставлена избирателю, который в день голосования или референдума по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту жительства и не сможет прибыть на избирательный участок, к которому прикреплен.