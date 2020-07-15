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Многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования
В случае проведения в России многодневных выборов или референдума власти не будут организовывать досрочное голосование, а также голосование по открепительным... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:53
россия
политика
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https://ria.ru/20200702/1573814583.html
Многодневные выборы! Даже звучит позорно. Проконтролировать честное голосование на таких выборах, мне кажется, будет невозможно.
121
А когда введут биометрию чтобы выборы были честными?
103
40
россия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744259_411:733:2748:2048_1400x0_80_0_0_52c63c03024f6e6f720e60ebfd9056e5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, политика

Многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования

07:05 15.07.2020 (обновлено: 11:53 15.07.2020)
10697
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В случае проведения в России многодневных выборов или референдума власти не будут организовывать досрочное голосование, а также голосование по открепительным удостоверениям, следует из поправок к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее, как сообщал РИА Новости зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет Госдумы одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах.
Изменения, по его словам, вносятся к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступал занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.
Согласно действующему законодательству, возможность проголосовать досрочно должна быть предоставлена избирателю, который в день голосования или референдума по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту жительства и не сможет прибыть на избирательный участок, к которому прикреплен.
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5543409178
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РоссияПолитика
Популярные комментарии
Многодневные выборы! Даже звучит позорно. Проконтролировать честное голосование на таких выборах, мне кажется, будет невозможно.
15 июля, 07:38
Борис Моздокский
104013112
А когда введут биометрию чтобы выборы были честными?
15 июля, 07:21
Павлуша Кукакин
80902210
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