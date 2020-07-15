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В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 351, количество летальных исходов возросло на... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T06:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса

06:39 15.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 351, количество летальных исходов возросло на три, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 412 новых случаях.
По последним данным института, в общей сложности в Германии выявлено 199 726 человек, заразившихся COVID-19. С начала эпидемии скончался 9 071 заболевший.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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