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В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T06:06
самара
происшествия
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РИА Новости
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60
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самара, происшествия

В Самаре ликвидировали открытое горение на складе

06:06 15.07.2020
2714
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
"Объявлена ликвидация открытого горения на месте пожара в производственно-складском здании по адресу: Самара, Советский район, ул. Профильная, 6. Продолжаются работы по полной ликвидации", - говорится в сообщении.
Кровля склада на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась днем в понедельник, 13 июля. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже пожар распространился на 10 тысяч "квадратов". На складе, по данным ГУМЧС, находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. Вечером возгорание было локализовано на площади 10 тысяч квадратных метров.
Утром вторника площадь пожара сократилась до 2 тысяч "квадратов", к вечеру того же дня – до 650 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Пожар
02:22
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