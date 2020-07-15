В Самаре ликвидировали открытое горение на складе

"Объявлена ликвидация открытого горения на месте пожара в производственно-складском здании по адресу: Самара, Советский район, ул. Профильная, 6. Продолжаются работы по полной ликвидации", - говорится в сообщении.

Кровля склада на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась днем в понедельник, 13 июля. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже пожар распространился на 10 тысяч "квадратов". На складе, по данным ГУМЧС, находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. Вечером возгорание было локализовано на площади 10 тысяч квадратных метров.